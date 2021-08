Le cose da sapere sul duo Icon808, ospiti a Battiti Live 2021

Marco Salvaderi e Lorenzo Santarelli, il duo di producer che dà vita agli Icon808, portano il loro singolo No Stick sul palco di RadioNorba a Battiti Live 2021. Il brano, in collaborazione con Nicola Siciliano, Nitro e Braco, è il loro primo pezzo dopo la firma con l’etichetta Sony Music Italy. Subito dopo hanno prodotto Popolari, singolo di Mattia Cabras aka Braco, feat. Jake la Furia.

Ora è il momento di questa nuova canzone, che come sostenuto dal duo sulla pagina di Nuovecanzoni: “Ha una sua storia e una filosofia che avevamo ben in testa sin da subito. Volevamo costruire una struttura particolare, non convenzionale e al limite del freestyle, che potesse essere interpretata da tre artisti differenti per stile e per caratteristiche. Quindi non solo un normale feat tra artisti”.

Marco Salvaderi nasce come batterista e solo successivamente si specializza nella produzione, nel mixaggio e nel masterizzare brani musicali. Lorenzo Santarelli, invece, è un musicista professionista diplomato in pianoforte classico al Conservatorio di Milano e specializzato nella musica moderna e Jazz. Il progetto degli Icon808 nasce nel febbraio del 2020 con l’obiettivo di creare un loro personalissimo stile musicale e produttivo, con un’impronta sonora ben precisa, una fusione fra il mondo urban e le loro specializzazioni nel corso degli anni.

La kermesse musicale, in onda il 3 agosto 2021 su Italia 1 dal Castello Aragonese di Otranto, è alla sua diciannovesima edizione e a condurla, come sempre, sono Alan Palmieri, Elisabetta Gregoraci e Mariasole Pollio. In questa quarta puntata si esibiscono anche: Alice Merton, Elettra Lamborghini, i The Kolors, Rkomi, Gaudiano, Aiello, Topic, Didi e Nicola Siciliano, Giacomo Urtis, i Boomdabash e Baby K, Aka7even, Mr. Rain, Deddy, Federico Rossi, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilli, Noemi e Carl Brave, Braco e Luna.