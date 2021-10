Mercoledì 27 ottobre torna in prima serata su RaiDue Il Cacciatore, con un doppio episodio. La serie, arrivata alla sua terza stagione, è tratta dal romanzo autobiografico del magistrato Alfonso Sabella, membro del pool antimafia di Palermo negli Anni ’90. A interpretare il PM Saverio Barone, personaggio ispirato alla figura dell’autore, c’è Francesco Montanari.

L’attore, classe 1984, si è diplomato in recitazione all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, dopo aver studiato teatro fin da bambino. Il suo esordio in televisione è avvenuto nel 2008, nella fiction Aldo Moro – Il presidente, al fianco di Michele Placido. Ma il ruolo che lo porta definitivamente al successo è quello di Piero Proietti, detto il Libanese, nella serie tv Romanzo Criminale, ispirata alla vera storia della Banda della Magliana di Roma. Nel 2009, poi, debutta anche sul grande schermo, nella commedia Oggi sposi con Luca Argentero e Carolina Crescentini.

Dopo vari impegni a teatro, tra cui La tempesta o Enrico IV, Montanari torna al cinema nel 2011 con due film: Tutti al mare, accanto a Gigi Proietti e Marco Giallini, e Sotto il vestito niente, commedia di Carlo Vanzina, per cui ottiene il Premio Gugliemo Biraghi come attore emergente alla Mostra del Cinema di Venezia. In televisione, invece, nel 2013 interpreta il boss mafioso Achille Ferro in Squadra Antimafia e prende parte alla fiction Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo.

Dal 2018 veste i panni di Saverio Barone ne Il Cacciatore, PM ossessionato dalla caccia ai mafiosi in una Palermo ancora sconvolta dalle stragi di Capaci e Via D’Amelio. L’anno successivo, invece, ha interpretato il frate predicatore Girolamo Savonarola nella serie I Medici. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che dal 2016 Montanari è stato sposato con la conduttrice Andrea Delogu; la loro storia, però, è finita all’inizio del 2021.