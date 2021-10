Torna finalmente su RaiDue l’attesa terza stagione de Il Cacciatore. Da mercoledì 20 ottobre 2021, in prima serata, va in onda la serie con l’attore romano Francesco Montanari nei panni del magistrato Saverio Barone. Diretta da Davide Marengo e Fabio Paladini, liberamente tratta dal libro Cacciatore di mafiosi di Alfonso Sabella (Mondadori), prevede otto episodi, girati tra Palermo, Alghero e Roma.

Dopo aver affrontato la nuova mafia corleonese e aver messo a segno la cattura di Brusca, il procuratore Barone deve destreggiarsi tra le minacce di morte che lo costringono in un bunker a Palermo, il difficile rapporto con la figlia e l’arrivo di una nuova collega, che superate le insicurezze si fa spazio in Procura. Nelle nuove puntate ci sono due new entry. Peppino Mazzotta, nei panni di Nicola Calipari. Danilo Arena, a cui spetta il compito di dare corpo a un ragazzo ansioso di entrare nel mondo della criminalità organizzata e dimostrarsi capace di farne parte.

Questa terza stagione de Il Cacciatore rappresenta porta con sé un cambio di contenuti rispetto alle due precedenti. Il fuoco della regia, come si legge nella nota stampa Rai, passa dalla condizione di guerra permanente del protagonista al racconto di un universo più intimo e stratificato. Una scelta necessaria visto l’emergere di un nuovo tipo di mafia, diversa da quella che Saverio Barone ha combattuto fino ad ora. Una mafia silenziosa, che lavora senza fare stragi ma che ha saputo infiltrarsi ed emergere anche in seno allo Stato. Un nemico che mette in crisi le certezze di Barone e lo fa interrogare sul senso della sua missione.