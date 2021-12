“Il bullismo è un reato e come tale va denunciato“. Davide Cresta, concorrente de Il Collegio 6, il docu-reality in onda ogni lunedì sera su RaiDue, ha raccontato con una story su Instagram di essere stato, in passato, vittima di bullismo. Il ragazzo, classe 2004, è la new entry del programma e ha alle spalle un percorso scolastico piuttosto difficile. Tutto è cominciato in prima media, quando Davide ha cominciato a frequentare la scuola di periferia vicino casa sua.

“C’era un ambiente non bellissimo diciamo, io ero il più innocuo della classe, quello che non faceva rumore. Quello che rispettava le regole e prendeva buoni voti. Mi hanno preso di mira, mi schiaffeggiavano, mi insultavano di continuo e mi minacciavano sempre. Oltre alla violenza fisica si aggiunge quella psicologica. E vi assicuro che non è stato un bel periodo”.

Davide ha iniziato ad avere paura di frequentare le lezioni. Le angherie e le vessazioni che il ragazzo ha subito lo hanno portato a decidere di cambiare scuola a fine dell’anno scolastico:

“Avevo iniziato a pensare di essere io quello sbagliato. Forse devo unirmi al ‘branco’, pensavo. Ma nessuno di questi pensieri è giusto. A fine anno ho cambiato scuola e ho voltato pagina, ma quelle ferite di quell’anno passato tra pianti resteranno sempre impresse nella mia mente, nei miei ricordi e sulla mia pelle”.

Davide ha poi spiegato di aver sentito il bisogno di condividere la sua storia dopo aver ricevuto un messaggio su Instagram di un suo fan, che starebbe attraversando la stessa situazione a scuola. “Mi ha detto che viene bullizzato a scuola e che un mio messaggio lo avrebbe reso felicissimo”. Poi l’amara considerazione: “Il bullismo… che rabbia, che odio, che delusione. Una persona qualunque potrebbe dire semplicemente: ‘Il bullismo è una mer*a e non va fatto’, come dicono tutti. Ma io questo argomento lo sento molto di più e ho sentito il bisogno di aprirmi con voi”.