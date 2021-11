Simone Casadei, il concorrente de Il Collegio 6 è stato espulso dalla scuola del docu reality di RaiDue. Perchè? Per una serie di comportamenti irrispettosi che sono culminati con un alzata di testa nei confronti del Preside dell’Istituto, Paolo Bosisio. Durante la puntata del 16 novembre 2021, andata in onda eccezionalmente su RaiPlay, il giovane è stato protagonista di molte bravate che gli sono costate l’eliminazione dal programma.

Simone, dopo aver boicottato una lezione della supplente di matematica le ha sottratto la borsa e nel mentre, altri cinque alunni hanno abbandonato l’aula. Fin dal suo ingresso nella scuola de Il Collegio, Casadei ha mostrato un carattere molto esuberante ed è stato più volte definito “Spocchioso e maleducato”.

Ovviamente il suo comportamento nell’ultima lezione, come quello dei suoi compagni di classe, non è passato inosservato agli occhi del preside Bosisio, il quale ha convocato tutti gli studenti in aula magna e lì ha sbottato: “A tutto c’è un limite”. Per chi ha abbandonato l’aula durante la lezione, ossia, Rebecca, Valentina, Vincenzo, Raffaele e Matilde, il Preside ha messo uno zero, voto difficile da recuperare.

Dopo aver mandato via gli studenti, Bosisio ha voluto chiedere spiegazioni a tu per tu a Simone Casadei. Ma niente da fare, il ragazzo non ha nessuna intenzione di scusarsi per l’accaduto e non mostra nessun segno di pentimento. Al Preside non resta altra decisione: “È palese che lei è espulso dal Collegio”. Per tutta risposta, Simone abbandonando l’aula Magna, ribatte: “È un pelato”.