La nuova edizione del reality di RaiDue, Il Collegio, sta per partire. A partire da martedì 26 ottobre 2021 la stagione numero sei del programma dà il via a un nuovo anno scolastico ambientato nel 1977. Venti gli alunni che varcano i cancelli del collegio Regina Margherita di Anagni, insieme al cast di professori e alla voce narrante di Giancarlo Magalli.

I protagonisti devono lasciare a casa le abitudini della vita moderna e i loro tanto amati social media per tornare al mondo analogico della radio, del Super 8, del vinile e delle radio libere. Ad attenderli in classe, ci sono come sempre: Andrea Maggi, insegnante di italiano; Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze naturali; Luca Raina, storia e geografia e l’insegnante di educazione artistica, Alessandro Carnevale. Immancabile il Preside, Paolo Bosisio.

I nuovi studenti sono: Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Alessandro Giglio (15, Torino), Gaia Cascino (16, Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15, Napoli), Federica Cangiano (14, Napoli), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb), Vincenzo Rubino (16, Bari), Rebecca Parziale (14, Genova) Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Sveva Accorrà (14, Monza), Simone Casadei (16, Coriano – Rn), Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn).

Stanno per riaprirsi i cancelli de #IlCollegio 📚 Siete pronti a tuffarvi nel 1977?



Correte subito su #RaiPlay per vedere in esclusiva i provini degli aspiranti collegiali ✏️ ➡️ https://t.co/jg3y79EJX8 pic.twitter.com/RTSeQbTjfB October 5, 2021

Su RaiPlay i fan del programma possono scoprire in esclusiva dal 5 ottobre 2021 i provini e dall’ 11 ottobre sono online le Backstories che svelano le passioni e i talenti dei protagonisti di questa nuova stagione. Il Collegio, realizzato da RaiDue in collaborazione con Banijay Italia è basato sul format internazionale Le Pensionnat – That’ll teach’em di cui la Rai ha acquisito i diritti. È un programma scritto da Luca Busso, con Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Annalisa Gambino, Stefania Piancone, per la regia di Fabrizio Deplano.