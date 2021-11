Matilde Ricorda è una delle protagoniste più chiacchierate della sesta edizione de Il Collegio, il docu-reality di RaiDue in onda il martedì in prima serata. Quest’anno, gli autori hanno deciso di catapultare i ragazzi direttamente nel 1977, ambientazione che sta regalando non poche sorprese. Nonostante l’atteggiamento temerario, la giovane nasconde non poche fragilità, che sono emerse proprio nella puntata del 24 novembre.

Durante la lezione di italiano, infatti, Matilde è scoppiata a piangere raccontando di aver vissuto sulla sua pelli atti di bullismo. Tutto è cominciato quando il professor Maggi ha invitato la ragazza a leggere il suo tema alla classe. Si trattava di un testo fantasioso, realizzato per esercitarsi sulla scrittura creativa dopo una lezione incentrata sulle avventure di Sandokan, di Emilio Salgari.

Matilde, prima reticente, ha chiesto al suo professore di poter leggere il racconto senza i suoi colleghi presenti. Il professore, alla fine, ha acconsentito alla richiesta della ragazza. Dopo aver valutato il compito, il professore ha chiesto a Matilde perché avesse preferito leggere il tema solo a lui. Matilde, allora, è scoppiata a piangere e ha raccontato di aver subito atti di vero e proprio bullismo dai suoi compagni di classe e da coloro che considerava amici al di fuori del programma.

Questo l’ha portata a perdere fiducia in sé stessa e a decidere, addirittura, di privarsi dell’atto stesso del fantasticare. Maggi, allora, l’ha invitata a credere nelle sue potenzialità e a rivalutare le persone che ha intorno, aggiungendo che se la fanno sentire così non sono certo dei veri amici.

Esplosiva e frizzante, Matilde sta conquistando sempre di più la simpatia del pubblico. La giovane, che adora fare festa e ha fatto il suo ingresso nella trasmissione decisa a fare colpo sui colleghi, sta lentamente cambiando rispetto alle prime puntate. Ora sembra più motivata e non ha paura di mostrare anche le sue fragilità.