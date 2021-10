Tutto è pronto per il via alla nuova attesissima stagione de Il Collegio, in onda su RaiDue a partire da martedì 26 ottobre. 20 adolescenti provenienti da tutta Italia entrano nel Collegio Regina Margherita di Anagni, per dare inizio al sesto anno scolastico del reality. Le regole sono sempre le stesse: otto puntate, in cui gli studenti abbandonano la loro vita quotidiana essere catapultati indietro nel tempo, senza cellulari o computer, il tutto narrato dalla voce di Giancarlo Magalli. Questa volta il programma è ambientato nel 1977.

Un anno di proteste studentesche, di contestazioni, di una libertà mai vista prima, de La febbre del sabato sera e di We are the champions dei Queen. Ma anche un anno di eventi che hanno cambiato il volto dell’Italia, devastata dagli Anni di Piombo. È questo il contesto in cui gli alunni de Il Collegio si trovano a vivere la loro esperienza.

I ragazzi affrontano lezioni e attività, in un mondo rigorosamente analogico. Avranno la possibilità di sperimentare e di dare sfogo alla loro creatività, ad esempio, con un progetto cinematografico realizzato ovviamente in Super 8, o con la registrazione di un programma radiofonico, per rendere omaggio alle radio libere nate negli Anni ’70.

Nella prima puntata, in onda il 26 ottobre, per gli studenti c’è una novità: per poter accedere al collegio, devono compilare una domanda di ammissione, e i loro genitori prendono parte ad una serie di colloqui. Soltanto alla fine di questi si scopre chi può essere ammesso alla scuola. Iniziano poi le prime lezioni, tra cui la prima di tennis: non manca il divertimento, ma anche le prime punizioni. Il momento più atteso, e immancabile in ogni edizione, è quello del taglio dei capelli.

Per la sesta stagione del reality, i concorrenti sono: Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Alessandro Giglio (15, Torino), Gaia Cascino (16, Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15, Napoli), Federica Cangiano (14, Napoli), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb), Vincenzo Rubino (16, Bari), Rebecca Parziale (14, Genova), Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Sveva Accorrà (14, Monza), Simone Casadei (16, Coriano – Rn), Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn).

I professori, invece, sono stati per lo più confermati rispetto alle edizioni passate: accanto al preside Paolo Bosisio, ci sono Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica), David Wayne Callahan (Inglese), Luca Raina (Storia e Geografia), Roberta Barbiero (supplente di Storia e Geografia), Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Alessandro Carnevale (Educazione artistica), Patrizio Cigliano (Recitazione), Marco Chingari (Educazione musicale), Valentina Gottlieb (Educazione fisica), Carlo Santagostino (Informatica), Carmelo Trainito (Breakdance), Roberta Sette (Educazione Sessuale).