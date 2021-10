È considerato uno dei capolavori assoluti del cinema americano e l’American Film Institute l’ha inserito al secondo posto della classifica dei migliori cento film statunitensi di tutti i tempi. Il Padrino (qui il trailer), film diretto da Francis Ford Coppola nel 1972, va in onda lunedì 11 ottobre in prima serata su Iris.

Il protagonista è Don Vito Corleone (Marlon Brando), capo di una delle più potenti famiglie della mafia italo-americana a New York. I Corleone hanno il controllo sulla prostituzione, sul gioco d’azzardo e sui racket, e hanno costruito il proprio potere sui debiti, concedendo favori in cambio di fedeltà e riconoscenza. Il loro giro d’affari coinvolge tutta la famiglia: oltre al Padrino, infatti, ci sono i suoi figli Sonny (James Caan) e Fredo (John Cazale), e il suo figliastro Tom (Robert Duvall).

Dopo il matrimonio della figlia Connie (Talia Shire), Don Vito rimane ferito in un attentato ordito da un gruppo di trafficanti di droga a cui ha negato un favore. Il figlio Michael (Al Pacino), reduce di guerra e avvocato, che fino a quel momento si è tenuto lontano dagli affari della famiglia, decide di vendicare il padre, insieme al fratello Sonny. Ha inizio, così, una vera e propria guerra tra clan mafiosi, e il giovane Michael diventa il nuovo Padrino.

Il film è stato uno dei più grandi successi degli ultimi decenni: alla sua uscita, ha battuto il record di incassi di Via col vento, con un totale di 135 milioni di dollari. Ha ottenuto ben dieci candidature ai premi Oscar, guadagnando tre statuette: miglior film, miglior attore protagonista a Marlon Brando e miglior sceneggiatura non originale (la pellicola è infatti tratta dall’omonimo romanzo di Mario Puzo). Ha vinto anche cinque Golden Globes, su sette candidature, tra cui anche il premio per la miglior colonna sonora a Nino Rota.