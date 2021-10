Vincitore di sei premi Oscar nel 1975 Il Padrino – Parte II va in onda su Iris il 18 ottobre in prima serata. Il capolavoro diretto da Francis Ford Coppola, secondo capitolo della trilogia dedicata alla famiglia Corleone, è stato inserito dall’American Film Institute al trentaduesimo posto nella classifica dei cento migliori film statunitensi, e al terzo posto nella categoria dei miglior film gangster.

Ne Il Padrino – Parte II vengono raccontate in parallelo le storie di Michael Corleone (interpretato da Al Pacino) e di suo padre Vito. Vero erede della famiglia Corleone dopo la morte del padre, Michael si è trasferito nel Nevada per guidare il suo impero criminale. L’uomo, però, deve vedersela col capitalista ebreo Hyman Roth, che cerca di ostacolare i suoi piani. Nel frattempo, il film ripercorre le vicende del giovane Vito Andolini, Robert De Niro, narrando le vicissitudini che l’hanno portato a diventare il temuto Don Vito conosciuto nel primo film della saga.

La pellicola, qui il trailer, è uscita nelle sale nel 1974. All’inizio, Francis Ford Coppola, dopo i numerosi scontri con la produzione del primo film, rifiutò di dirigere il secondo capitolo del film e accettò solo dopo aver posto una condizione: quella di poter parlare della giovinezza di Don Vito Corleone, rispettando così il romanzo originale di Mario Puzo.

Il Padrino – Parte II, nella storia del cinema, è anche l’unico seguito di un film già di successo – prima del Signore degli Anelli, almeno – a vincere l’Oscar al miglior film; ma ci sono anche altri primati per questa straordinaria pellicola: ad esempio Marlon Brando e Robert De Niro furono gli unici due attori ad aver vinto l’Oscar interpretando lo stesso personaggio, Vito Corleone, rispettivamente da anziano e da giovane. De Niro, poi, per immedesimarsi di più nella parte trascorse quattro mesi in Sicilia per imparare il dialetto siciliano. Nel cast anche Robert Duvall, Diane Keaton, John Cazale, Talia Shire, Lee Strasberg.