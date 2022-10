Il Tapiro d'Oro colpisce anche Fedez: Staffelli lo consegna al cantante perché sfrutterebbe l'immagine del figlio

Fedez ha ricevuto l’ennesimo Tapiro d’oro di Striscia la Notizia, questa volta consegnato dall’inviato Valerio Staffelli per una motivazione che infastidisce molto il cantante. Negli ultimi giorni, infatti, è scoppiata una polemica social perché Fedez e la moglie, l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, sono accusati di sfruttare l’immagine dei figli Leone e Vittoria per motivi economici. La polemica è nata dopo la pubblicazione di un video nel quale la tata chiede al bambino di smetterla di disegnare per fare una story di Instagram.

All’arrivo di Staffelli, Fedez esordisce ricordando di aver ricevuto talmente tanti Tapiri d’oro da avere diritto ad un frigo in omaggio per poterli conservare tutti. Poi ascolta con attenzione le motivazioni di quest’ultima consegna, conscio del polverone che si è generato negli ultimi giorni. Il cantante poi spiega che in Italia sono numerose le famiglie che sfruttano i propri figli per aumentare i followers ma questo non è il loro caso, visto che si limitano a raccontare ai fans la propria quotidianità.

Fedez e la moglie Chiara Ferragni, che insieme raccolgono diversi milioni di seguaci, non sono nuovi a situazioni del genere. Recentemente erano stati nell’occhio del ciclone per una foto ad alta quota scattata in una zona abbastanza pericolosa. I detrattori del rapper lo scorso anno lo criticarono addirittura con l’accusa di spettacolizzare la sua malattia per avere maggiore visibilità da parte dei media. La coppia, però, non si lascia turbare dai pettegolezzi e recentemente ha festeggiato in pompa magna il compleanno del cantante.