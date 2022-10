Chiara Ferragni e le prime foto Da Sanremo "Sarà epico"

Chiara Ferragni è arrivata a Sanremo e ha immortalato la sua visita in una serie di scatti da cartolina. In una foto appare davanti al celebre Teatro Ariston, in un’altra di fronte alla fontana che da sempre è il simbolo della nota città ligure. Emozionata e trepidante, l’influencer e imprenditrice digitale è stata a lungo corteggiata da Amadeus che l’ha voluta al suo fianco per il prossimo Festival di Sanremo. Ferragni sarà la co-conduttrice nella prima e nell’ultima serata della gara canora.

“Ci vediamo presto” è la semplice didascalia che accompagna gli scatti pubblicati da Chiara Ferragni su Instagram. La donna si è detta felice ma al tempo stesso spaventata dalla nuova esperienza, definita come il challenging più intenso e forte della sua vita. Da sempre abituata alle sfide, l’influencer cremonese è approdata a Sanremo per iniziare la preparazione di un Festival che non esita a definire “epico”. Le prove della kermesse sono iniziate l’8 ottobre scorso e, accanto a Ferragni e Amadeus, è prevista la presenza di Gianni Morandi che affiancherà il conduttore per tutte e 5 le serate.

E se da una parte sono iniziate le prove ufficiali per il Festival, dall’altra, come ogni anno, è cominciato anche il tam tam relativo ai possibili cantanti in gara. Da più parti si vocifera che ci sarà Tiziano Ferro ma anche Marco Mengoni, i Pinguini Tattici Nucleari, Ghali, Madame e forse Alessandra Amoroso. Abbiamo lasciato per ultima la rivelazione più clamorosa. Nei giorni scorsi sono apparse le prime foto di Paola e Chiara intente a registrare una canzone. Pare infatti che le due sorelle, vere e proprie pop star degli anni ’90, parteciperanno al Festival con un scritto da Max Pezzali.