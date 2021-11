Conclusa la fase eliminatoria dell’edizione 2021 di Area Sanremo. Sono stati scelti i 56 finalisti che si esibiranno davanti alla Commissione di Ammissione, che avrà il compito di selezionare i quattro più meritevoli in vista della serata finale di Sanremo Giovani, in onda il 15 dicembre su RaiUno.

Tra coloro che hanno superato questo primo step, c’è Ilan Muccino, figlio diciottenne di Gabriele. Il ragazzo, nato dal primo matrimonio del regista con Elena Majoni, proverà a convincere delle sue qualità artistiche la giuria composta, tra gli altri, da Piero Pelù e dal Maestro Giuseppe Vessicchio.

Ilan nel corso degli anni è stato al centro di una dolorosa battaglia legale tra i genitori per il suo affidamento, dopo che i due si erano separati nel 2006 dopo un episodio di violenza domestica per cui la violoncellista aveva sporto denuncia contro Gabriele Muccino. La vicenda giudiziaria si concluse con un’archiviazione, anche in ragione delle dichiarazioni rese da Silvio, fratello dell’autore de L’ultimo bacio e testimone dell’accaduto, che aveva negato di aver visto Gabriele colpire sua moglie con uno schiaffo.

Anni dopo, però, Silvio ritrattò la sua testimonianza e confermò la veridicità delle parole della cognata, spiegando che all’epoca aveva mentito per proteggere il fratello. Nel 2016, così, la custodia esclusiva di Ilan fu affidata a sua madre. Ilan ha altri due fratelli: Silvio Leonardo, più grande di lui di tre anni e concepito da Gabriele con la sceneggiatrice Eugenia Di Napoli e Penelope, la più piccola, nata dalle seconde nozze del regista con Angelica Russo celebrate nel 2012.

Nel 2020, Ilan entra nel cast del film diretto da suo padre, Gli anni più belli, e da diversi scatti pubblicati da entrambi sembra che il loro rapporto sia completamente recuperato e che la travagliata vicenda familiare sia ormai stata lasciata alle spalle.