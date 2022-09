Totti-Blasi, continua il botta e risposta: lei si affida agli avvocati

Ilary Blasi si dedica prima all’arte e poi visita una fattoria didattica, insieme agli amici, e trascorre il suo tempo lontano dai riflettori. Sembra che la showgirl abbia deciso di tenersi alla larga dai gossip, alimentati soprattutto da quello che ormai è il suo ex marito, e di far parlare il suo studio legale, quello che ha scelto per difendersi nell’inevitabile battaglia legale che sta per scatenarsi. A parlare per lei è quindi il suo ufficio legale, che ha deciso di fornire la propria versione rispetto al presunto tradimento che Ilary avrebbe compiuto, almeno secondo la versione fornita da Totti e dal suo fido amico Alex Nucetelli.

Lo studio legale che Ilary Blasi ha scelto per essere rappresentata nella causa di divorzio, che si occuperà anche della spartizione di un patrimonio accumulato in 20 anni di matrimonio che è davvero cospicuo, ha voluto fare alcune precisazioni per quanto riguarda i tanti gossip e le illazioni che stanno circolando sulla questione. In particolare, c’è stata una secca smentita per quanto riguarda i presunti messaggi ritrovati da Totti sul cellulare di Ilary: non esistono né sono mai esistiti e non c’è stato alcun tradimento da parte della showgirl, soprattutto con Cristiano Iovino.

Mentre domenica Alex Nucetelli partecipava a trasmissioni televisive per raccontare la disperazione di Totti per il presunto tradimento, Ilary Blasi ha preferito tacere e si è dedicata alla sua famiglia e agli amici, quasi a voler dimostrare la sua estraneità ai fatti. Per questo ha deciso di partecipare a una mostra d’arte dedicata ad Andy Warhol. La showgirl, bellissima nel suo outfit molto casual, è arrivata accompagnata dalla sorella e dall’amico Luca Tommasini, coreografo di fama internazionale e molto vicino ad Ilary in questa fase difficile della sua vita.