Ilary Blasi e la nuova vita da single: ecco il ritocco alle labbra

A differenza di Francesco Totti, che ha ormai ufficializzato la sua nuova relazione con Noemi Bocchi, Ilary Blasi sembra essere interessata almeno per ora a pensare soprattutto ai suoi figli e a tenerli lontane dalle polemiche sorte dopo la fine del matrimonio con l’ex calciatore. Chi pensava che i due potessero restare in buoni rapporti ha dovuto però ricredersi: come appare evidente dalle ultime dichiarazioni del Pupone, gli animi tra i due sono attualmente piuttosto accesi.

La conduttrice non manca però di condividere con i suoi follower alcuni momenti che riguardano la sua vita privata, in attesa di poterla rivedere in Tv.

La padrona di casa de L’Isola dei Famosi ne ha così approfittato per curare la sua immagine, cosa a cui lei tiene particolarmente, e recarsi in un centro estetico della capitale. Qui si è sottoposta a un piccolo ritocco alle labbra, che lei ha mostrato con una serie di Instagram Stories sia mentre l’addetta del centro stava effettuando il lavoro sia a compito ormai concluso.

In passato parte del pubblico aveva criticato la showgirl per l’uso ritenuto eccessivo della chirurgia estetica, soprattutto perché ritenuto non necessario per una come lei. Recentemente la 41enne aveva inoltre rivelato di amare la crioterapia, il trattamento al freddo che aiuta a distendere la pelle.

Questa scelta conferma come lei voglia provare a continuare la sua vita indipendentemente dalla bufera degli ultimi mesi, nonostante quel capitolo non sia ancora del tutto concluso. Ilary Blasi e Totti, infatti, dovranno ancora cercare di trovare un accordo con i rispettivi avvocati se vorranno evitare di allungare ulteriormente i tempi necessari per la separazione.