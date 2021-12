Silvia Toffanin, i cinque must have per un look sempre impeccabile

Non c’è dubbio: Silvia Toffanin è la regina indiscussa delle interviste, e il successo che Verissimo riscuote ogni settimana ne è la dimostrazione. Pacata, mai sopra le righe, empatica con ogni ospite, la conduttrice del talk show di Canale 5 si conferma uno dei volti più amati della tv italiana. E, oltre che con la sua professionalità, la presentatrice ha ormai conquistato il pubblico anche grazie ai suoi look sempre impeccabili. In ogni puntata di Verissimo, sfoggia outfit eleganti, chic e raffinati: se volete prendere ispirazione, ecco alcuni must have per avere un look ricercato come quello di Silvia Toffanin.

Gli abiti lunghi. Sono ormai un vero e proprio marchio di fabbrica per la conduttrice, che punta su modelli semplici ma allo stesso tempo molto raffinati. Dalle linee pulite, quasi sempre stretti da una cintura per sottolineare il punto vita, con gonne plissettate che danno quel tocco in più ad ogni look. A renderli ancora più eleganti e chic le maniche lunghe o a tre quarti. Se molto spesso gli abiti sono lunghi fino alle caviglie, talvolta opta per una lunghezza midi, a metà polpaccio, altrettanto efficace.

Pantaloni e camicia. Parlando di must have, per Silvia Toffanin non possono mancare i completi, solitamente ton sur ton, composti da un paio di pantaloni morbidi e una blusa. I primi spaziano dai modelli palazzo a quelli dal taglio dritto, ma mai troppo aderenti. La seconda, invece, è quasi sempre bon ton, con le maniche a sbuffo, il colletto alto, a volte impreziosito da un fiocco o da volant e decisamente mai scollate. Un look evergreen, sempre alla moda e mai sopra le righe.

Il make up leggero e raffinato. Agli abiti bon ton, la conduttrice di Verissimo abbina un beauty look decisamente delicato. Il focus è sicuramente sugli occhi, truccati solitamente con uno smokey eye sui toni del marrone, che valorizza lo sguardo senza però essere troppo marcato. Le labbra, invece, sono sempre nude, con rossetti o gloss rosati e mai troppo scuri.

La piega mossa. Il beauty look di Silvia Toffanin è completato dai capelli, diventati anch’essi un marchio di fabbrica. La conduttrice, infatti, porta sempre la sua lunga chioma castana, resa più luminosa dai riflessi dorati, sciolta, con onde morbide che le incorniciano perfettamente il viso. Più rare, invece, le acconciature raccolte.

Un paio di décolleté nude. Che indossi un abito dai colori accesi, un paio di pantaloni palazzo o un tailleur, Toffanin completa il look con un paio di scarpe che non passa mai di moda: le décolleté. A punta e con il tacco a spillo, sono uno di quegli accessori che non possono mai mancare per rendere un outfit ancora più elegante e delicato. Meglio ancora se di un colore neutro.