Ilary Blasi denuncia Alex Nuccetelli, il miglior amico di Francesco Totti

Era nell’aria da tempo, probabilmente fin dalla prima intervista rilasciata da Alex Nuccetelli, famoso pr romano nonché amico intimo di Francesco Totti. Non sappiamo se lo abbia fatto per difendere l’onore dell’amico o semplicemente per cavalcare la bufera mediatica nata dopo l’annuncio della separazione tra Totti e Ilary Blasi. Fatto sta che l’uomo ha conquistato titoli, articoli e citazioni varie grazie alle continue rivelazioni sulla vita di coppia tra il Pupone e l’ex letterina, puntando spesso il dito accusatorio proprio nei confronti della donna.

Fino a questo momento Ilary Blasi non aveva mai risposto alle indiscrezioni rivelate da Nuccetelli, scegliendo la via del silenzio come estrema forma di difesa. Stavolta però il pr ha esagerato. Nel corso di un’intervista al programma radiofonico Turchesando ha svelato cosa succedeva di notte tra l’ex coppia: Totti era focoso, Blasi aveva sempre il mal di testa e non solo. L’uomo ha anche raccontato dell’esistenza di una relazione della donna con un dirigente di Mediaset.

Questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: l’ex letterina pare abbia deciso di ricorrere alle vie legali, dando mandato al proprio legale, Alessandro Simeone, di procedere contro Alex Nuccetelli. Il pr romano ha confermato di aver ricevuto la lettera degli avvocati di Blasi ma ha anche affermato che la donna gli deve molto e che la sua è pura cattiveria, visto che sa perfettamente che il Covid lo ha ridotto sul lastrico dal punto di vista economico. Al tempo stesso si è detto contento che le cose stiano andando in questo modo perché ha ancora numerose rivelazioni da fare: “Io ho molte altre cose da raccontare. Sono contento che la linea vada in questa direzione, almeno mi libero completamente di tutto. Au revoir, stay tuned”.