Quando si parla di ‘periodo invernale’ o di quali siano gli outfit migliori per affrontarlo non si può non nominare la maglieria in lana: cardigan maxi, pull dolcevita o girocollo, gilet, cappe e chi ne ha più ne metta. La condizione fondamentale è che siano morbidi, avvolgenti, caldi…insomma, che rimandino all’idea di un fuoco scoppiettante o di una gustosa cioccolata calda.

E Ilary Blasy lo sa benissimo, visto il maglione oversize che ha sfoggiato in una foto su Instagram. La showgirl, infatti, ha condiviso con i suoi follower uno scatto molto speciale, mentre indossa un pull casual chic che è il trend di stagione a cui non si può rinunciare. Il capo, di lana e nei toni del grigio, è a collo alto e molto avvolgente. Le maniche ampie scendono fino a coprire le mani, sprigionando un senso di morbidezza incredibile. Il capo ideale da indossare sia durante le feste che per affrontare al meglio il nuovo anno.

Ilary si mostra di profilo, con gli occhi chiusi e le mani giunte, che spiccano per l’impeccabile manicure rosso fuoco che illumina tutto il look. Il trucco leggero e molto delicato mette in risalto le palpebre e gli zigomi. Semplicemente divina, come le ricordano i suoi follower che la riempiono di complimenti mentre il post conta più di 45mila like.

Del resto, questa è proprio la stagione dei maglioni e quelli oversize (a volte addirittura ingombranti) vanno per la maggiore. Ancora più speciali, poi, sono quelli con lavorazioni handmade (come quelle a trecce, tricot, a coste) che regalano un’idea di vintage molto rassicurante. Un capo perfetto e versatile, ottimo da sfoggiare in tanti abbinamenti diversi: al posto della giacca, magari sopra un abitino leggero in seta, oppure con i leggings e gli stivaletti. Può valorizzare un paio di jeans e perfino una minigonna; i pull sono i compagni ideali con cui attraversare (indenni) la stagione invernale.