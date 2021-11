Ilary Blasi è volata in Lapponia fra paesaggi innevati, senza né figli né Totti al seguito, in un viaggio di lavoro ma anche di divertimento. Ad accompagnarla in questa avventura, infatti, ci sono gli amici e colleghi Ennio Meloni (autore tv) e Luca Tommassini (coreografo, attore e direttore artistico di Star in the star).

La showgirl si è divertita facendosi fotografare sulla neve mentre indossava una tuta da procione. Immagine che ha poi condiviso sul suo profilo Instagram insieme a diversi video e scatti di questa vacanza da sogno on the road.

Vi raccomandiamo... Ilary Blasi sfoggia una borsa da 300mila euro e dal web arrivano le critiche

Il trio era speranzoso di potersi imbattere nell’aurora boreale, fenomeno atmosferico che dovrebbe verificarsi proprio in questo periodo. “È il viaggio che vorremmo fare tutti nella vita… per vedere una delle meraviglie di questo nostro meraviglioso pianeta… speriamo di vederla” ha commentato a riguardo Tommassini sui social. Dopo un po’ di tentativi, finalmente ce l’hanno fatta e hanno immortalato lo splendido spettacolo naturalistico che hanno avuto la fortuna di poter osservare e che hanno poi condiviso sul web.

Durante il tragitto, dopo un bel po’ di ore di guida, al confine con la Russia il gruppo si è anche imbattuto in una famiglia di alci che stava attraversando la strada. La conduttrice ha condiviso quel momento in una storia su Instagram.

Al momento in Finlandia ci sono -14 gradi e il sole tramonta subito dopo l’ora di pranzo. Il clima è ghiacciato, ma nonostante il freddo Ilary Blasi si diverte tantissimo fra la neve e si gode ancora per un po’ la tipica casetta di legno in cui è ospite, con panorama che affaccia direttamente sulla foresta.