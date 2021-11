Imma Tataranni, con gli ultimi due episodi della prima parte della seconda stagione della serie tv targata Rai in onda sulla rete ammiraglia l’8 e il 9 novembre, dà appuntamento ai telespettatori al 2022. Il personaggio del Sostituto procuratore della Procura di Matera ha conquistato il pubblico sin dal suo esordio sul piccolo schermo nell’autunno del 2018.

Una donna dal carattere molto forte, incorruttibile, con una memoria prodigiosa e un intuito notevole che la aiutano nel risolvere i casi più intricati che le vengono affidati. A interpretare Imma Tataranni è Vanessa Scalera, attrice nata nel 1977 in un piccolo comune in provincia di Brindisi e cresciuta professionalmente a Roma, dove si è diplomata nel 1999 presso la scuola di teatro La Scaletta.

Dopo diversi ruoli interpretati in pellicole cinematografiche come Vincere, del regista Marco Bellocchio e Mia Madre, film diretto da Nanni Moretti, la quarantaquattrenne ha consolidato la sua carriera recitando in numerose fiction, fino ad arrivare alla consacrazione ottenuta con il ruolo di Imma Tataranni.

L’attrice, legata sentimentalmente da quindici anni all’attore e regista Filippo Gili, con cui conduce un’esistenza lontana da riflettori e luci della ribalta. Un carattere, il suo, molto diverso rispetto a quello del personaggio con cui ha vinto il premio Flaiano. Se la Sostituto procuratore è spigolosa, tenace e testarda, con una propensione a utilizzare metodi anche poco ortodossi pur di far trionfare la giustizia, Vanessa si definisce più accomodante e morbida e molto meno donchisciottesca.

I tratti della personalità del magistrato, frutto della fantasia degli sceneggiatori Mariolina Venezia e Francesco Amato, hanno però inchiodato, finora, davanti allo schermo una media di più di 5 milioni di telespettatori. Gli ultimi due episodi della prima parte della seconda stagione saranno l’ultima occasione del 2021 per ammirare le gesta di Imma. Ma niente paura: nel 2022 potremo ammirare i quattro episodi conclusivi.