Martedì 26 ottobre 2021 va in onda la prima puntata della seconda stagione di Imma Tataranni 2 – Sostituto Procuratore. La fiction di RaiUno, con protagonista Vanessa Scalera, è ambientata a Matera ed è ispirata ai libri di Mariolina Venezia. Imma è un magistrato con una memoria prodigiosa, abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi. Ad accompagnarla nelle sue indagini, su e giù per la Basilicata, è l’appuntato Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), con cui instaura un rapporto di grossa complicità. A casa la aspettano suo marito Pietro (Massimiliano Gallo) e sua figlia Valentina (Alice Azzariti), alle prese con un’adolescenza ribelle.

Questa seconda stagione della serie è composta da otto puntate, le prime quattro andranno in onda entro l’autunno 2021, mentre le restanti nel 2022. La regia è affidata sempre a Francesco Amato e la fiction è una collaborazione Rai Fiction-IBC Movie, prodotta da Beppe Caschetto e Anastasia Michelagnoli. I nuovi episodi, sempre tratti dai tre romanzi di Venezia, sono ispirati all’ultimo libro Via del riscatto (Einaudi) e ai tre soggetti originali.

Nel primo appuntamento Imma Tataranni è appena tornata a Matera da un viaggio a Parigi, che ha deciso di fare per distrarre la figlia dalla rottura con il suo fidanzato. Il sostituto procuratore non posa neanche le valigie che deve correre a indagare su un nuovo delitto. Hanno ucciso un importatore di prodotti caseari, Angelo Saraceno, e a trovare il cadavere è stato il procuratore capo Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso). La donna avvia le indagini, stavolta senza il maresciallo Calogiuri che dopo il bacio a una festa nella scorsa stagione è fuggito all’estero. Il suo improvviso ritorno metterà in subbuglio la vita di Imma ma i due si concentrano sul lavoro, risolvendo il caso.