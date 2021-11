La gonna con le frange è il nuovo must have dell’inverno 2021/2022

Con l’arrivo della stagione fredda torna la solita sfida: trovare un outfit che ci permetta di rimanere calde ma essere allo stesso tempo eleganti e affascinanti. La novità di quest’anno arriva da Belen Rodriguez e Giulia Salemi, che hanno consacrato la nuova tendenza 2021/2022: la gonna con le frange di cristalli.

La nuova scoperta è diventata immediatamente una tendenza a cui non si può rinunciare, soprattutto in vista delle festività natalizie, occasioni durante le quali tutte desideriamo sfoggiare un look ricercato che, però, ci protegga anche dalle basse temperature.

Dopo il post su Instagram di Belén, tutte la stanno già bramando: la minigonna in maglia nera, elegante e avvolgente, ma anche cool, grazie a dei piccoli dettagli che impreziosiscono l’orlo. Si tratta di microscopiche cascate luminose di cristalli che, a contrasto con il nero, trasformano questo capo in un vero e proprio gioiello.

La showgirl la indossa con una maglia aderente abbinata, anch’essa con frange lucenti che pendono in vita. Il look finale è molto seducente e si presta bene per occasioni serali come party o feste di capodanno.

Anche Giulia Salemi segue rigorosamente l’ultima moda e sfoggia su Instagram lo stesso completo realizzato in maglina, questa volta in versione white. I capi sono firmati Gaëlle Paris e hanno tutta l’aria di essere una versione moderna degli abiti anni ’20, caratterizzati proprio da frange di cristalli che oscillavano e scintillavano ad ogni movimento.

La gonna, dal taglio aderente e con vita elasticizzata, si presta anche per essere indossata con top oversize o modelli più ampi. Giocare con i volumi è la scelta vincente che permette di adattare i capi alle diverse fisicità. Inoltre, il tessuto caldo e morbido è proprio ciò che serve per essere comode anche d’inverno e i punti luce si confermano come quel particolare in più, proprio ciò di cui avevamo bisogno per lasciare il segno.