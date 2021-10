Mercoledì 27 ottobre 2021 su RaiUno va in onda Mio fratello rincorre i dinosauri, un film del 2019 diretto da Stefano Cipani, tratto dall’omonimo romanzo autobiografico di Giacomo Mazzariol. La pellicola, con Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese, Rossy De Palma, Francesco Gheghi, Lorenzo Sisto e Arianna Becheroni, porta sullo schermo il rapporto di due fratelli, Jack e Gibo. Tutta la storia è trattata da un punto di vista adolescenziale, dove la voce narrante è quella di Jack, il fratello maggiore, che deve fare i conti con le difficoltà della sua età e anche con la condizione speciale di Gio, affetto dalla sindrome di Dbown.

Jack è un ragazzo che vive a Pieve di Cento insieme ai genitori Davide e Katia e le sorelle Chiara e Alice. Un giorno riceve la notizia che presto avrà un fratello, che si chiamerà Giovanni (Gio). Alla nascita del bebè, Jack e la sua famiglia scoprono che il piccolo ha la sindrome di Down. Inizialmente Jack è felice, perché crede che il fratellino sia una specie di supereroe con poteri speciali, ma con il tempo capirà che i genitori gli hanno lasciato credere qualcosa di ben diverso dal reale.

Con l’arrivo dell’adolescenza, dei primi amori, delle prime ribellioni la presenza di Gio lo mette sempre di più a disagio e non riesce a dire a nessuno di avere un fratello con sindrome di Down. Il suo silenzio però non porta nulla di buono e piano piano si trasforma in una bugia sempre più grossa. Jack alla fine deve fare i conti con la verità, con la diversità e con i drammi della sua età che appartengono a ogni teen ager. Alla fine del film scopre che Giò i super poteri li ha davvero, ma sono differenti dagli eroi dei fumetti. Sono la sua solarità, la dolcezza, con cui fa comprendere a chi gli sta accanto che la bellezza sta nell’unicità di una persona e non nel numero di cromosomi.

Il film, anticipato nelle sale cinematografiche dal trailer, ha ottenuto una candidatura ai Nastri d’Argento, ha vinto un premio ai David di Donatello e al Box Office Mio fratello rincorre i dinosauri ha incassato 2,6 milioni di euro. La vicenda, vera ed autobiografica, è quella della famiglia veneta dell’autore del besbtseller che ha fatto il giro d’Italia con la sua storia. Il libro, pubblicato da Einaudi nel 2016, ha venduto 300mila copie ed è stato distribuito in oltre 15 nazioni.