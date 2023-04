Bebe Vio e l’addio a nonno Giorgio sui social: "Era il mio fan numero uno"

Bebe Vio, campionessa paralimpica di scherma, condivide su Instagram il ricordo di nonno Giorgio, scomparso nella giornata di ieri, 25 aprile 2023. L’atleta decide di ritagliare sui social uno spazio da dedicare al suo più grande sostenitore e pubblica alcune immagini scattate insieme.

“Nonno Giorgio era il mio fan numero uno e custode ufficiale delle medaglie e dei premi fin da quando ero piccola”, scrive la giovane fiorettista e, teneramente, aggiunge:

Io non vedevo l’ora di vincerne per tornare a casa e vederlo felice. Ci andava in giro tutto fiero, convinto che fungessero anche da salta-file alle poste e bonus scontistica alla farmacia… Mitico!

La schermitrice è venuta a sapere della triste notizia mentre stava rientrando in Italia dalla Coppa del Mondo di Nimes dove ha conquistato la medaglia di bronzo insieme alle azzurre Loredana Trigilia, Andreea Mogos e Alessia Biagini.

“Il nonno è mancato improvvisamente ieri proprio mentre eravamo sul volo di ritorno in Italia dalla Coppa del Mondo a Nimes… Le medaglie andranno con lui in ogni caso. Super Nonno Giorgio, per sempre nei nostri cuori e alle mie gare”, conclude nella didascalia che accompagna le immagini.

Sotto il post pubblicato dall’atleta 26enne, amici, fan e colleghi si riuniscono in un abbraccio virtuale e condividono numerosi messaggi di cordoglio per esprimere vicinanza alla famiglia di Bebe Vio. Tra i commenti compaiono quelli di Jovanotti, Filippo Magnini e Luca Dotto.

L’orgoglio e la gioia nel poter condividere con la nipote ogni sua vittoria sono racchiusi nel sorriso di Giorgio che, con la sua vivacità, illumina tutti gli scatti condivisi dall’atleta. Lo sguardo fiero e il supporto dimostrato dal nonno, rappresentano una componente fondamentale dello spirito combattivo di Bebe Vio che, due volte medaglia d’oro alle paraolimpiadi, continua a brillare nel mondo della scherma.