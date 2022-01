È un periodo molto intenso per Isabella Ferrari. L’attrice, che è stata a lungo impegnata con le riprese di La mia ombra è la tua, – il film diretto da Eugenio Cappuccio la cui uscita è prevista per il 2022 – si è concessa un momento di pausa e relax in riva al mare, dove ha sfoggiato un maglione rosso brillante davvero unico e particolare.

In occasione dell’inizio del nuovo anno, infatti, l’attrice ed ex modella ha condiviso con i suoi follower su Instagram un post che la ritrae in un momento di spensieratezza in riva al mare, accompagnato da un breve messaggio: “Capodanno e anticiclone…Saper cogliere attimi di gioia…Buon anno a tutti”. Un pensiero positivo, che accoglie il nuovo anno con la giusta grinta. E, proprio in fatto di grinta, non è da meno il meraviglioso maglione che Isabella Ferrari sfoggia nella foto.

Rosso acceso, con evidenti dettagli cut out e quel giusto tocco chic (minimal) che gli dona un quid in più: insomma un capo unico. Si tratta di un maglione molto avvolgente, con le maniche lunghe, che arrivano a coprire anche le dita dell’attrice. Sulle spalle, dei tagli ad hoc rendono il capo ancora più prezioso, mentre il modello leggermente oversize scende morbido sui fichi.

Isabella Ferrari l’ha indossato senza niente sotto, mostrandosi in una serie di scatti gioiosi e molto sensuali, mentre gioca con le onde e si lascia scaldare dai raggi del sole di gennaio. Semplicemente stupenda. Il maglione (il cui colore brillante è senza dubbio tra le tendenze 2022), è un capo molto versatile. È perfetto sia per outfit più eleganti, sopra ad una gonna lunga o dei pantaloni a coste, così come per look più sportivi, con shorts e jeans, abbinati a stivaletti bassi o un paio di sneakers.