I Ferragnez tornano in montagna per le feste natalizie, e tra valigie da fare, vestiti sparsi e dettagli organizzativi vari, Chiara Ferragni ci mostra il maglione perfetto per passare le giornate di vacanza, ma anche tutte le altre, al caldo e con stile. L’imprenditrice digitale, con in braccio la sua piccola Vittoria, si è immortalata in un selfie nella sua cabina armadio, mentre sceglie cosa portare sulla neve.

Nello scatto indossa un maglione che, manco a dirlo, è firmato dal suo brand di moda. Un pullover cropped rosa fluo molto trendy, con bande orizzontali sulle maniche con il logo dell’occhio in evidenza e glitter argentati. Il modello è leggermente corto e cade appena sopra la vita, ideale per essere portato come ha fatto l’influencer con dei jeans boyfriend, dalla linea ampia e comoda.

Un capo dal design sensuale e molto portabile allo stesso tempo, un must nelle giornate di relax, magari proprio come farà Chiara Ferragni, indossando il maglione, tra una pausa dagli sci e l’altra. Un look casual e glamour che diventa perfetto in ogni situazione: dalla giornata in ufficio o all’università, sino alla pausa shopping o aperitivo. Ma anche per stare al calduccio sul divano di casa sentendosi sempre in ordine con stile.

I maglioncini sono un capo molto versatile che non può mancare in nessun guardaroba: che siano indossati su un denim, su una gonna, su dei pantaloni strutturati o dei leggins. Ampi, corti, over, a collo alto e a scialle, ce n’è veramente per tutti i gusti e non passano mai di moda.