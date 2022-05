Gli intrighi non finiscono mai all’Isola dei Famosi. Dopo la fine della (finta) relazione tra Estefania Bernal e Roger Balduino, l’attenzione della naufraga sembra essersi già spostata su uno dei nuovi arrivati, Gennaro Auletto.

Luca Daffrè e Gennaro Auletto sono approdati all’Isola dei Famosi e sbarcati lunedì 16 maggio su Playa Rinovada portando una ventata di novità nel programma. Estefania Bernal, infatti, dopo essersi lasciata con Roger Balduino e con l’assenza del naufrago dall’isola, si è subito avvicinata ad Auletto, e tra i due sembra essersi instaurata una grande complicità. Daffrè, invece, si è dichiarato non particolarmente interessato alla modella argentina.

La storia con Balduino, quindi, sembra essere archiviata. Estefania, però, si è detta interessata del triangolo che questa nuova situazione potrebbe creare. Non è infatti una novità che la modella si avvicini a un naufrago per “secondi fini“: la relazione con Roger era nata proprio con l’intento di ottenere più attenzione e non dietro a un vero sentimento. E infatti, l’argentina ha già immaginato come potrebbe cosa potrebbe accadere se iniziasse a frequentare Gennaro:

“Se mi fidanzo con Gennaro secondo me a Roger interessa eccome. Sì, lui non sarebbe indifferente comunque, però non potrebbe dire nulla. Farebbe la vittima per andare in finale. Al momento non ho scelto nessuno dei due, né Gennaro e né Luca. Certo, io sono single, tutto può cambiare e succedere da un giorno all’altro“

Gennaro Auletto, dal canto suo, si è già dichiarato interessato a Estefania Bernal, dopo aver passato diversi momenti con lei, come per esempio uno sulla zattera e diversi bagni insieme. “Certo che mi piace, è una bella ragazza. Se dovesse provarci palesemente, non credo che riceverei un palo“. Intanto, tra gli altri naufraghi sono già partiti i dubbi sulle reali intenzioni di Estefania.