Istanbul: vietata la marcia per la Giornata internazionale della donna

L'ufficio del governatore ha annunciato il divieto di manifestazioni in occasione dell'8 marzo. Ma gli organizzatori turchi non si arrendono e vanno avanti, nonostante i possibili arresti: "Camminiamo da 19 anni e cammineremo anche per il 20esimo", hanno detto su Twitter.