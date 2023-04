Miracolo in Turchia, mamma ritrova la sua neonata a due mesi dal terremoto

La vita dimostra ancora una volta la propria forza e lo fa con una storia di speranza e amore che stringe il cuore dopo la tragedia del terremoto in Turchia. La storia di Yasemin, mamma della piccola Vetin, di appena tre mesi e mezzo. Sopravvissute al sisma che nella notte tra il 5 e il 6 febbraio scorsi ha causato oltre 57mila morti in Turchia e Siria, le due si sono riabbracciate dopo quasi due mesi. A riportare l’incredibile notizia è il Ministero turco della Famiglia e dei Servizi sociali.

Al momento del salvataggio, dopo 128 ore sotto le macerie della sua casa nella provincia di Hatay devastata dal terremoto, la neonata non aveva miracolosamente accusato alcun problema di salute. La mamma era, invece, stata data per dispersa dai soccorsi, probabilmente morta, come accaduto purtroppo al marito e al primo figlio della coppia.

La separazione era avvenuta nelle concitate ore dopo il sisma, con la piccola Vetin trasportata all’ospedale di Ankara, e mamma Yasemin, ferita dopo il sisma, ricoverata ad Adana nel sud della Turchia. Arrivata nella capitale, alla neonata era stato dato il nome “Gizem Bebek”, che in turco significa letteralmente “bambina del mistero”.

Ancora ricoverata in ospedale di Adana, solo pochi giorni fa Yasemin ha ricevuto la notizia che una bambina era sopravvissuta ad Hatay. Grazie al test del Dna che ha permesso di fugare ogni dubbio, ben 54 giorni dopo la separazione, le due si sono potute finalmente riabbracciare.

Con un video condiviso sui canali social, il ministro della Famiglia e dei Servizi sociali, Derya Yanik, ha commentato: