Un terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito il sud della Turchia e il nord della Siria. Sono oltre 30 le scosse registrate finora, inclusa la prima della notte fra il 5 e il 6 febbraio 2023, e quelle più recenti (magnitudo 7.5 e 6.0). Sul web stanno circolando immagini drammatiche del disastro che ha causato più di 2000 morti (cifra in continuo aggiornamento). AncheCristiano Malgioglio, che per anni è stato legato a un uomo originario di Adana (cittadina turca colpita dal sisma), ha commentato la vicenda.

“Appena ho sentito della tragedia che si è abbattuta sulla Turchia ho chiamato subito il mio ex compagno che vive ad Adana“, ha affermato il paroliere, come riportato da Today. Si tratta di una persona che oggi definisce “Amico del cuore”. Il conduttore, che ha voluto subito sincerarsi sulle sue condizioni, ha affermato infatti:

Ero terrorizzato perché non rispondeva al telefono, poi per fortuna mi ha richiamato su Whatsapp e mi ha detto che lui e la sua famiglia stanno bene. Ha detto che intorno a lui vede solo distruzione.

Cristiano Malgioglio ha quindi spiegato:

Siamo stati assieme diversi anni e gli voglio molto bene. Mi ha detto che lui e la sua famiglia ora sono per strada al freddo e che hanno sentito un boato enorme. Ora intorno a lui vede solo morte e distruzione. È sotto shock e ancora gli gira la testa. Quello che ha passato è spaventoso, ha anche la nonna sulla sedia a rotelle. Per fortuna lui e la sua famiglia hanno una villetta perciò non si trovavano nei palazzi alti che sono crollati.