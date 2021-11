Jack Reacher - Punto di non ritorno, tutto sul film con Tom Cruise

L’11 novembre Tom Cruise ci tiene compagnia in prima serata su Italia 1 con Jack Reacher – Punto di non ritorno. Il film, diretto da Edward Zwick, è uscito nel 2016 ed è il sequel di Jack Reacher – La prova decisiva. La pellicola ha avuto un enorme successo, incassando la cifra di ben 161 milioni di dollari.

Si tratta di un adattamento cinematografico ispirato all’omonimo romanzo di Lee Child, Punto di non ritorno, pubblicato nel 2013. Il libro è il 18esimo di una grande collana, che vede come protagonista il personaggio di Jack Reacher, un ex investigatore militare che nel film è interpretato dall’attore hollywoodiano.

Dopo aver lasciato l’esercito americano ed essersi trasferito altrove, Jack decide di tornare in Virginia, spinto dall’irrefrenabile desiderio di conoscere Susan Turner (interpretata da Cobie Smulders), l’ufficiale chiamata a sostituire proprio il suo incarico. Affascinato dalla suadente voce della donna, con la quale ha avuto dei contatti telefonici, il detective è intenzionato a chiederle un appuntamento, ma le cose non vanno secondo i suoi piani.

Una volta lì, infatti, scopre che Susan è stata incarcerata per un presunto crimine commesso 20 anni prima. Comincia allora una lunga indagine durante la quale si rende conto che la donna è stata incastrata. Come se non bastasse, i suoi tentativi di liberarla lo portano ad essere accusato di omicidio. Per entrambi non resta che darsi alla fuga fra sparatorie, esplosioni, minacce e misteri da risolvere.

Azione è la parola d’ordine del film, che riesce nell’intento di tenere gli spettatori sulle spine dall’inizio alla fine, grazie alle numerose scene ricche di adrenalina. Il personaggio di Jack Reacher sembra dipinto addosso a Tom Cruise, che nella sua carriera ha interpretato decine di personaggi impegnati in inseguimenti e acrobazie di tutti i generi.