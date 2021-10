Appuntamento con l’azione domenica 3 ottobre alle 21.20 su Italia 1 con La mummia, la pellicola del 2017, rifacimento dell’omonimo film del 1932, segna anche il reboot della storica saga. Diretto da Alex Kurtzman, nel cast compaiono Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis e Russell Crowe. Per questo progetto erano previste grandi cose: sarebbe dovuto essere quello che dava l’avvio al nuovo universo cinematografico Dark Universe della Universal, ma gli scarsi incassi hanno portato alla sua cancellazione.

Un gruppo di archeologi e militari, tra i quali Nick Morton (Tom Cruise), ha profanato una cripta inesplorata nelle profondità del deserto e ha risvegliato inavvertitamente la creatura millenaria che è sepolta al suo interno, la principessa Ahmanet, a cui nell’Antico Egitto viene sottratto il legittimo trono. Determinata a rivendicare il suo ruolo di regina, ottiene poteri soprannaturali vendendo l’anima a Seth, ma viene catturata e mummificata viva per l’eternità. Il suo sarcofago viene sepolto in Mesopotamia e sotterrato in una piscina riempita di mercurio in modo da imprigionare anche i suoi poteri.

La mummia, riportata in vita, progetta di servirsi di Morton per riacquistare i poteri e lanciare la sua terribile maledizione sull’umanità intera. Come anticipa il trailer ufficiale, Ahmanet inizia a evocare le vaste sabbie del Medio oriente, servendosi dei percorsi labirintici di Londra per sfuggire a chi la vorrebbe di nuovo seppellire. Intenzionata a usare il corpo di Nick per poter portare in vita Seth, si scontra con lui fino alla morte.