Jacqueline Luna Di Giacomo si scontra con Heather Parisi: "Lei non sa nulla della mia vita"

Heather Parisi, la celebre showgirl di origini statunitensi, è stata intervistata da Francesca Fagnani nella trasmissione Belve in onda su Rai Due. Madre di quattro figli, attualmente residente nella lontana Hong Kong, l’ex soubrette di Fantastico racconta come, nonostante la distanza, abbia sempre cercato di mantenere saldi i legami con la propria famiglia.

Sebbene durante il corso delle dichiarazioni abbia cercato di sminuire i rumors che vorrebbero screditare il legame con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, quest’ultima ha scelto di intervenire personalmente su Instagram, distaccandosi completamente dal punto di vista della madre e chiedendo a gran voce di essere riconosciuta unicamente per la propria carriera artistica e personale:

Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi. Io sono solo Jacqueline Luna e vorrei un giorno si parlasse di me per quello che ho creato io.

La 23enne si scontra apertamente con quanto rilasciato dalla madre e sottolinea sui social il fatto di aver interpretato queste dichiarazioni come una mancanza di rispetto. Heather Parisi dice di considerare il rispetto della privacy una prerogativa fondamentale nel salvaguardare il rapporto con la figlia e sceglie di non fornire alcun commento in merito alla relazione di Jacqueline Luna Di Giacomo con il cantante Ultimo, del quale peraltro, sembra non conoscere nemmeno l’esistenza.

La scarsa presenza della madre nella vita di Jacqueline Luna di Giacomo viene descritta da quest’ultima come “una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere”, mettendo in luce al grande pubblico una ferita che sembrerebbe essere ancora aperta.