Il corpo di ogni donna cambia inevitabilmente con il trascorrere degli anni e non è semplice per tutte accettarlo. Per chi è abituato a stare sotto le luci dei riflettori è indispensabile mettere in conto anche qualche giudizio non sempre positivo, anche se c’è chi non si fa un grande cruccio per questo. Ne sa qualcosa Heather Parisi, che sembra avere un rapporto con se stessa diverso rispetto a qualche anno fa.

Ora l’italo-americana ha imparato a convivere con le sue rughe e non ha problemi ad ammetterlo: “Ho le rughe, lo so. Per tutta la mia carriera ci ho litigato ogni mattina” – inizia così un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

In passato qualcuno l’aveva invitata a prendere in considerazione l’idea di ricorrere alla chirurgia estetica. Ma lei ha sempre evitato di farlo, nonostante la tentazione fosse forte. Chi fa il suo lavoro fa sempre il possibile, infatti, per comparire al meglio, e arriva spesso anche a stravolgere se stessa.

A distanza di tempo, lei non sembra minimamente pentita della scelta fatta e ne approfitta per lanciare un messaggio alle altre donne che al momento faticano a guardarsi allo specchio e a sentirsi soddisfatte.

“Mi dicevano ‘cosa vuoi che sia un piccolo ritocchino’ ed io mi schermivo ‘mi piaccio così. Ma in cuor mio soffrivo assalita da mille dubbi e insicurezze. Perché la gente non ti vuole mai per come sei? – ha scritto ancora Heather Parisi -. Il tempo ha evidenziato ancora di più i tratti spigolosi del mio viso, li ha arricchiti di qualche segno ma mi ha anche insegnato ad amare il mio viso, la mia pelle e il mio corpo ed ad accettarli come inseparabili compagni di viaggio e di vita. Sono orgogliosa di essere rimasta sempre me stessa… I’m #ProudToBeNatural condividete questo hashtag e siate orgogliose della vostra bellezza”.

In tantissimi sembrano avere compreso appieno il significato del suo post e hanno inondato l’interprete di Cicale Cicale di complimenti. Arrivare a 62 anni come lei non è certamente da tutti e c’è chi ha qualche anno meno di lei e si augura di seguire il suo esempio.

Tra le persne che si sono complimentare con lei c’è stata anche la giornalista del Tg5 Elena Guarnieri: “Cara Heather, ho sempre trovato il tuo viso unico e per questo bellissimo. Ma la mia opinione, come quella di tutti, lascia il tempo che trova. C’è sempre qualcosa che ‘non va’ per chi vuole trovare difetti ed errori nel prossimo. Senza contare che la tua carriera non è stata costruita sulla tua bellezza ma sulla tua estrema bravura. E sul tuo carattere. Ergo, fai benone a piacerti. Buona giornata. Elena”.