Jane Fonda promuove un brand di prodotti a base di cannabis

Jane Fonda, che è solita essere protagonista di trovate originali e anticonvenzionali, si è lanciata in una nuova iniziativa che non è passata di certo inosservata.

L’attrice 82enne è appena diventata ambassador di Uncle Bud’s, un brand di prodotti per la cura personale a base di CBD cioè un cannabinoide che a differenza del THC non provoca alterazioni psicofisiche ma solo ottimi effetti terapeutici.

In un’intervista sulla testata online WWD Jane ha spiegato i motivi della sua scelta basati sull’esperienza personale: “Mi hanno contattato pensando che fossimo sulla stessa lunghezza d’onda. All’inizio non ne ero così sicura. Poi ho provato i prodotti per qualche mese, e mi sono piaciuti molto“.

Tra i prodotti a disposizione, l’artista ne raccomanda in particolare alcuni: “Mi piacciono le creme per la pelle, quelle per il dolore muscolare, il balsamo per le labbra, i disinfettanti per le mani. E mi piace il fatto che regalino disinfettanti per le mani a un’organizzazione che si occupa di giovani senza casa. Ovviamente non mi sarei mai avvicinata a loro se non si fosse trattato di prodotti fatti negli Stati Uniti, ecologici e non testati su animali“.

Secondo Jane la coltivazione della canapa potrebbe avere anche molti risvolti positivi sull’economia mondiale, aspetto che le sta molto a cuore: “Sto imparando molto sulla canapa come settore economico vitale che dobbiamo promuovere. Ho scoperto di recente che Henry Ford ha creato un’auto con la fibra di canapa industriale, e su Youtube ho visto il video di un ragazzo che cerca di ammaccare una macchina fatta in fibra di canapa con un martello, senza riuscirci“.

Per quanto riguarda l’utilizzo ludico della marijuana, l’attrice ha confessato che non le piaceva neanche da giovane ma adesso ha trovato un’ottima alternativa: “Utilizzo uno strumento simile a una penna che ne limita il dosaggio perché funziona decisamente meglio dei sonniferi. […] Soffro di osteoartrite, e tutto ciò che aiuta a limitarne il dolore e l’infiammazione va bene“.