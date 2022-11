Jeff Bezos donerà gran parte del suo patrimonio per il contrasto all'emergenza climatica

Jeff Bezos, fondatore di Amazon ha annunciato in un’intervista alla CNN di avere intenzione di lasciare gran parte del suo patrimonio in donazione. È la prima volta che Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi del mondo ha fatto un simile annuncio e naturalmente ha destato molto scalpore soprattutto in questo periodo di crisi economica globale che ha portato molte aziende dell’high tech a licenziare e la stessa Amazon pare abbia soppresso le assunzioni previste e si profilano probabili licenziamenti.

Il patrimonio personale di Jeff Bezos secondo le stime dovrebbe ammontare a 124 miliardi di dollari, quarto al mondo rispetto a Elon Musk che invece dichiara un patrimonio personale di 203 miliardi, Bernard Arnault e Gautam Adani. Bezos non ha annunciato quale sarà la somma esatta che donerà a cause benefiche. È già nota invece la finalità della donazione, infatti ha dichiarato di voler contribuire a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici. Una parte invece sarà devoluta a progetti volti a ridurre le disparità sociali e politiche che affliggono l’umanità.

L’annuncio è stato fatto in un’intervista registrata nella casa di Washington e Bezos aveva al suo fianco anche la compagna e giornalista Lauren Sánchez, ha dichiarato che insieme stanno cercando dei progetti da finanziare e che le donazioni avverranno in vita quindi si presume già nei prossimi mesi. Durante l’intervista sono emersi anche ulteriori dettagli, infatti la giornalista Sanchez ha dichiarato di voler organizzare un equipaggio tutto femminile per visitare lo spazio. Non è questa la prima volta che Bezos effettua donazioni, infatti nel 2020 ha ottenuto il primo posto nella classifica Cronicle of Philantropy.