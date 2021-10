Dopo tre anni di test negli USA, arriva anche in Italia il servizio Amazon Prime, Prova Prima, Paga Poi. Ossia la possibilità di misurare gratis i capi d’abbigliamento per sette giorni e scegliere quali pagare o restituire. Questa nuova chance dedicata alla moda, consente di ricevere a casa vestiti e scarpe, provarli con calma ed eventualmente spedire indietro quelli che non soddisfano, pagando solo per la merce che si tiene. La novità, inoltre, è inclusa nell’abbonamento annuale Prime, senza alcun costo aggiuntivo.

Facilissimo da utilizzare, si possono mettere nel carrello fino a sei articoli di moda venduti e spediti da Amazon, assicurandosi che sia spuntata la voce Prime Prova Prima, Paga Poi. A quel punto, senza pagare nulla, si clicca su Procedi e i capi selezionati per la prova arriveranno a casa. Dal momento della consegna si ha a disposizione una settimana per capire cosa piace e cosa no. Una volta deciso, per restituire gli outfit bocciati basterà accedere alla sezione I Miei Ordini e contrassegnare gli articoli da tenere e quelli da rendere.

Utilizzando lo stesso pacco e l’etichetta di reso prepagata e inclusa, inserire la merce da mandare indietro e consegnate il tutto presso la sede di ritiro più comoda entro e non oltre altri sette giorni dalla fine del periodo di prova. Amazon sottolinea che gli articoli non verranno addebitati finché non si completa l’acquisto durante la settimana di test. Se non viene completato correttamente il checkout online entro lo scadere del tempo a disposizione, verrà addebitato l’intero costo di tutti gli articoli dell’ordine.