Jennifer Aniston annoiata in quarantena, filma la lavatrice e il suo cane

Difficile sopportare varie settimane chiusi in casa, sopratutto quando si è abituati al rutilante mondo dello spettacolo. È di questo parere Jennifer Aniston, la quale sembra proprio non riuscire a godersi questo momento di fermo forzato, tanto da aver pubblicato su Instagram una storia in cui osservava con curiosità la rotazione della sua lavatrice.

La 51enne attrice, che si trova attualmente nella sua grande casa di Bel Air, non è solita documentare la propria quotidianità suo social media e il filmato è quindi da considerarsi una vera rarità: nel video si vede il riflesso di Jennifers sull’oblò dell’elettrodomestico, con una scritta inequivocabile che recita “annoiata”. Il movimento del macchinario è accompagnato da una musica appropriata, ovvero il brano Bored In The House.

Ma la ex diva di Friends, lo show la cui reunion è stata rimandata, sa anche come divertirsi nella casa da 21 milioni di dollari. A farle compagnia c’è infatti il suo piccolo cane Clyde, la cui passeggiata nel giardino viene documentata da una serie di clip, apparse sempre su Instagram.

L’animale, a differenza della padrona, sembra tutt’altro che annoiato mentre segue varie piste olfattive e poi gioca amabilmente con alcuni giocattoli lanciati dalla padrona.

Durante la quarantena un altro post della Aniston aveva letteralmente fatto impazzire i fan, ovvero la sua condivisione di una cover della sigla di Friends, la canzone I’ll Be There For You firmata dai The Rembrandts.

Gli autori di questo rifacimento, alludendo alla pandemia da Coronavirus, avevano sostituito il famoso verso “I’ll be there for you“, ovvero “sarò lì per te”, con il più prosaico ma veritiero “I’ll be here all day“, ovvero “starò qui tutto il giorno”.