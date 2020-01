Jennifer Aniston: la foto del vestito sulla vasca scatena le allusioni dei fan su Brad Pitt

Jennifer Aniston e Brad Pitt sono stati i protagonisti indiscussi dei SAG Awards di domenica scorso, non tanto per i premi ricevuti ma per l’inaspettato riavvicinamento che i fotografi hanno subito immortalato. I due sono apparsi più complici che mai tra sguardi d’intesa, sorrisi affettuosi, abbracci e reciproci complimenti tanto che i fan di tutto il mondo già stanno sognando un ritorno di fiamma.

A rincarare la dose ci ha pensato la Aniston pubblicando sul suo seguitissimo profilo Instagram due foto che la immortalano prima e dopo la cerimonia. Nel primo scatto l’attrice è sdraiata sul sedile posteriore dell’automobile prima di recarsi allo Shrine Auditorium di Los Angeles per la consegna dei premi. In quella posizione Jennifer cerca di non far sgualcire il vestito vintage Dior che poi sfoggerà sul red carpet.

A mandare in visibilio i fan ci ha pensato il secondo scatto in cui sono inquadrati il premio vinto come miglior attrice e l’abito Dior poggiati sul bordo di una vasca da bagno. Il vestito sembra essere stato lanciato a caso dopo una serata sfrenata, così come i tacchi sparsi sul pavimento. A corredo delle immagini Jen ha aggiunto un commento dolcissimo: “Niente rughe … più dura di quanto sembri! A metà strada tra queste due foto, i miei coetanei mi hanno fatto un regalo che amerò e una notte che non dimenticherò mai. Grazie SAG Awards, TheMorningShow e il nostro incredibile cast e troupe. Torniamo al lavoro!“.

In pochissime ore la foto ha creato il delirio scatenando i fan con migliaia di commenti ammiccanti ed allusioni ad una ipotetica notte di amore tra l’attrice e l’ex marito Brad Pitt: “Dov’è Brad?“, “Tu e Brad vi siete divertiti la scorsa notte? Lo spero!“, “Vedo la giacca di Brad sul pavimento!“, “Spero che Brad ti abbia tolto quel vestito!“. Chissà se il popolo della rete ci ha visto lungo!