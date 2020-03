Jennifer Aniston lega con Shiloh, figlia di Brad Pitt: la reazione di Angelina Jolie

Secondo gli ultimi gossip Jennifer Aniston si sarebbe avvicinata a una dei figli di Brad Pitt, Shiloh, e Angelina Jolie non l’avrebbe presa affatto bene. Secondo il The News l’attrice e la ragazzina avrebbero avuto dei contatti, tramite papà Brad, per un piccolo ruolo in un film. La Jolie, che ha già difficilissimi rapporti con l’ex marito, avrebbe dato il suo consenso molto mal volentieri.

Secondo il The News la nuova amicizia tra Jennifer Aniston e Brad Pitt non è passata ancora allo step successivo della relazione, e entrambi gli attori sarebbero ancora single. Però Jennifer Aniston avrebbe conosciuto di persona alcuni dei sei figli dell’ex marito, tra i quali Shiloh. La ragazzina è un’appassionata di cinema e vorrebbe iniziare a recitare.

La Aniston avrebbe così contattato Pitt per proporgli una parte per sua figlia nel suo nuovo film, The Goree Girls. Il lungometraggio è in realtà in produzione dal 2015, con la regia Michael Sucsy, e non ha ancora visto la luce. Pare che finalmente quest’anno le riprese del film, ispirato alla vera storia di un gruppo di artiste western incarcerate negli anni ’40, avranno luogo con la Aniston protagonista.

Brad Pitt e la tredicenne Shiloh avrebbero accettato subito, più restia Angelina Jolie. L’attore avrebbe garantito all’ex moglie che la priorità della figlia deve restare lo studio, senza distrazioni. I Brangelina hanno sempre puntato alla massima privacy per i loro figli, e pare che questa idea non piaccia molto alla Jolie.

Ma il problema è davvero la scelta di Shiloh di recitare? Secondo i bene informati no, ma il farlo al fianco di Jennifer Aniston, ex moglie di Brad Pitt. Pare che Angie abbia mal digerito già i gesti amicali, gli abbracci, i sorrisi della ex coppia ai SAG Awards 2020, quando per la prima volta in 15 anni abbiamo rivisto Brad e Jen insieme. Un triangolo che ci riporta al 2005, ma con un’altra prospettiva.