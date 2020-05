Jennifer Garner è felice che Ben Affleck abbia trovato l’amore con Ana de Armas

Jennifer Garner è felice per Ben Affleck e per la sua relazione con Ana De Armas, la sua nuova compagna. I rapporti tra i due ex coniugi sono molto pacifici e non c’è nessun risentimento. Secondo una fonte vicina all’attrice l’ex star di Alias vede di buon occhio la relazione di Ben con Ana. L’attore riesce a bilanciare molto bene la sua vita privata, la sua nuova relazione e i suoi impegni lavorativi. Grazie a questo perfetto mix riesce a mantenere un ottimo rapporto con i suoi figli, la sua nuova compagna e l’ex moglie.

Secondo una fonte del giornale US Weekly Jennifer Garner avrebbe dichiarato: “Nonostante sia difficile andare avanti dopo la rottura sono contenta per lui. Tutto sommato è il padre dei miei tre figli. Sebbene ci siamo lasciati e ora ha una nuova compagna, passa molto tempo con loro.” Nonostante la rottura la Garner e Affleck sono riusciti a trovare un ottimo equilibro per il bene dei loro figli. Anche se gli impegni sono tanti l’attore di Justice League non trascura neanche la sua nuova compagna, facendola sentire sempre al primo posto. Ben Affleck e Ana de Armas si sono conosciuti sul set del film thriller Deep Water nel 2019. Dopo diversi mesi di speculazioni, sulla loro storia, i due hanno ufficializzato il loro fidanzamento pubblicando le foto del viaggio in Costa Rica.

Jennifer Garner e Ben Affleck sono stati insieme dal 2005 al 2018 e condividono tre figli Viole, 14, Seraphina 11 e Samuel 8. Attualmente l’attrice sta trascorrendo la quarantena in casa e allieta i suoi fan e i suoi figli con divertenti video sul suo profilo di Instagram, Oltre a questo si diletta a cucinare. Sembra che la Garner sia una cuoca veramente in gamba. Qualche giorno fa ha postato sul suo profilo una foto in cui preparava delle soffici e invitanti ciambelle fritte.