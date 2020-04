Ana De Armas parla dei suoi partner al cinema, tra cui Ben Affleck

Ormai non è più un segreto per nessuno la relazione nata tra Ben Affleck e Ana De Armas. I due splendidi attori, dopo qualche mese di frequentazione, hanno infatti deciso di trascorrere la quarantena da Coronavirus insieme.

L’attrice cubana però, in un’intervista al magazine Nexos, ha affermato di aver avuto i migliori partner, ovviamente riferendosi al set. Una serie di uomini bellissimi e affascinanti, che comprende lo stesso Ben ma che include anche nomi come quelli di Ryan Gosling e Daniel Craig.

Per esempio la 31enne ha affermato di aver iniziato a tremare con forza quando ha incontrato Gosling al suo terzo provino per Blade Runner 2049: “Ci hanno messo in una stanza insieme per vedere la nostra intesa. Vorrei davvero rivedere quel video. Sono stata molto fortunata perché sono bellissimi, ma la parte migliore è che sono anche degli ottimi colleghi“.

La fama di Ana è diventata enorme quando l’anno scorso è uscito Knives Out, e la sua prova attoriale ha convinto a tal punto Craig da indurlo a richiedere una parte per lei nel nuovo film di James Bond, No Time To Die. La ragazza si è sorpresa, pensando di non essere all’altezza delle altre Bond girl.

Tuttavia Ana non voleva essere la damigella in pericolo, la femme fatale o la donna sacrificata sul finale, e ha quindi richiesto di leggere la sceneggiatura. Solo una volta rassicuratasi circa la solidità del suo personaggio ha accettato l’ingaggio.

La storia con Ben Affleck è iniziata poco prima dell’esplosione globale del Coronavirus, quando sono stati visti insieme in vacanza su una spiaggia della Costa Rica. Da allora sono stati avvistati frequentemente nel corso di passeggiate romantiche. I due si sarebbero conosciuti a novembre sul set del film Deep Water, un thriller erotico diretto da Adrian Lyne, già autore di Unfaithful.

Tutto in ordine anche con l’ex moglie di Ben, Jennifer Garner. La madre dei suoi tre figli infatti lo vede come un amico e lo rispetta. L’attrice infatti si è detta felice per la sua nuova relazione, per quanto una fonte abbia riportato che al momento c’è ancora qualche esitazione nel far presentare ai bambini la nuova partner del padre.