Jennifer Lopez (50 anni e non sentirli) la foto in bikini è mozzafiato

Sembra che Jennifer Lopez abbia davvero trovato l’elisir di giovinezza! A 50 anni la regina del pop può vantare un fisico pazzesco che nulla ha da invidiare a quello delle sue colleghe più giovani.

Già al Super Bowl la cantante si era mostrata in forma smagliante durante l’esibizione dell’Halftime Show, ma con il suo ultimo post su Instagram ha mandato completamente in tilt i suoi fan. JLo ha condiviso una foto super sexy mentre sfoggia un mini bikini bianco con i laccetti che aderiscono perfettamente al suo corpo.

Lo scatto ha lasciato tutti senza fiato: nonostante l’età, l’artista in quel costume minimal mostra un fisico statuario e ben definito con tanto di addominali in primo piano. Jennifer dimostra, così, di essere una delle cinquantenni più sexy e in forma in circolazione, tutto grazie all’alimentazione ipercontrollata e all’allenamento fisico costante di cui non ha mai fatto segreto.

A corredo del selfie scattato davanti allo specchio, Jen ha lasciato solo una breve nota: “Rilassata e ricaricata“. Un post del genere non poteva che essere apprezzatissimo dai suoi follower che, in poco più di dodici ore, si sono scatenati con una valanga di commenti ed oltre sette milioni di like.

Insomma, ancora una volta la popstar ha fatto centro dimostrando che si può essere sexy più che mai nonostante l’incalzare dell’età. Intanto tutti i suoi fan sono in attesa del fatidico matrimonio con Alex Rodriguez, anche se per adesso i dettagli continuano ad essere top secret.