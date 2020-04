Jennifer Lopez e Alex Rodriguez vorrebbero acquistare i New York Mets

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez vorrebbero acquistare la squadra di baseball dei New York Mets. La coppia sembra molto interessata a compiere questo investimento. Non è una novità il fatto che la Lopez abbia un grandissimo fiuto per gli affari. Nel corso della sua ventennale carriera le numerose collaborazioni della cantante hanno contribuito ad accrescere il suo enorme patrimonio. Sembra che la Lopez non ami proprio stare senza far niente. Dopo l’annullamento delle nozze in Italia ha trovato un nuovo impegno per riempire questo momento di stallo.

Secondo alcune indiscrezioni Jennifer Lopez e Alex Rodriguez sarebbero in trattativa con il gruppo finanziario JPMorgan Chase per raccogliere il capitale necessario all’acquisto dei New York Mets. La coppia starebbe lavorando con Eric Menell, capo investimenti della sezione nordamericana della JPMorgan. Il capitale necessario per l’acquisto della squadra è di 2,6 miliardi di dollari, pari all’80% del suo valore. I New York Mets attualmente sono proprietà della famiglia Wilpon. Già lo scorso dicembre i Wilpon avevano deciso di mettere in vendita la squadra.

Le stime riportano che il patrimonio netto della coppia Lopez Rodriguez sarebbe di circa 700 milioni di dollari. Pertanto, i due stanno lavorando insieme alla JPMorgan per aumentare il proprio capitale finalizzato all’acquisto della squadra. I fan della coppia potrebbero essere sorpresi dall’acquisto di questa squadra dato che Alex e Jlo sono doppiamente legati ai New York Yankees, avversari dei Mets. La cantante proviene dal Bronx dove c’è la sede ufficiale della squadra, mentre Rodriguez ha giocato negli Yankees dal 2004 al 2016 prima di ritirarsi. Dopo l’addio al baseball nel 2016, grazie a questa scelta, Rodriguez potrebbe tornare nel mondo del baseball come proprietario. L’acquisto di NYM sarebbe lo strike perfetto per la coppia. In attesa delle loro nozze, rimandate all’anno prossimo, JLo e Alex hanno trovato un ottimo modo per far fruttare al meglio questa quarantena.