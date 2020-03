Jennifer Lopez: Alex Rodriguez è un papà perfetto!

Quella di Jennifer Lopez e Alex Rodriguez è davvero una grande famiglia molto affiatata! Quando si sono conosciuti entrambi già avevano dei figli che, con il tempo, sono diventati dei veri e propri fratelli di fatto.

JLo ha due gemelli di dodici anni, Emme e Max, nati dal matrimonio di quasi dieci anno con il cantante Marc Anthony. Rodriguez, invece, è stato sposato con Cynthia Scurtis dalla quale ha avuto Ella di undici anni, e Natasha di quindici anni.

In occasione del Vision: Your Life In Focus di Oprah Winfrey, la popstar ha parlato per l’appunto del rapporto tra i figli ed il compagno rivelando quanto sia premuroso ed attento Alex nei panni di padre.

In particolare, Jennifer ha elogiato il fidanzato per la grande pazienza che è sempre riuscito ad avere nei confronti di Max. Il gemello, infatti, è iperattivo e pare sia un vero e proprio ciclone a casa: “Max è quello che si mette sempre nei guai. A casa per tutto il tempo è normale sentire ‘Max!’. Alex ha avuto una straordinaria pazienza con lui“.

Rodriguez, quindi, è un vero papà modello e lo dimostra in ogni occasione. Domenica scorsa i gemellini hanno festeggiato il loro dodicesimo compleanno e Alex ha commentato con parole d’amore la foto condivisa dalla compagna: “Sono così orgoglioso dei gemelli e mi sento così fortunato a far parte della loro vita“.