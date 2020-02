Jennifer Lopez senza extensions mostra i suoi capelli corti e crespi

Siamo abituati a vedere Jennifer Lopez sempre in versione impeccabile e magnifica, ma anche la popstar può cadere in qualche caduta di stile soprattutto se paparazzata in un giorno qualsiasi all’uscita dalla palestra.

Mercoledì scorso la regina del pop è stata intercettata in tenuta sportiva dopo i suoi allenamenti mentre indossava una mini felpa con cappuccio, dei leggings mimetici a vita alta ed un paio di sneakers bianche. L’outfit era completato da un paio di occhiali specchiati abbinati a degli orecchini dorati.

A saltare agli occhi, però, è stata la sua chioma non curata come al solito: i suoi capelli evidentemente non trattati dal parrucchiere sono apparsi particolarmente corti e crespi. In verità JLo, anche se non lo ha mai dichiarato ufficialmente, molto spesso utilizza le extensions che le permettono di cambiare look in base ai suoi impegni ufficiali.

Basti pensare alla sua performance al SuperBowl in cui sul palco ha sfoggiato una lunga chioma mossa e corposa. Solo una settimana dopo, in occasione degli Independent Spirit Awards, ha voluto cambiare hair style e si è mostrata con un bob liscio e corto che le donava un aspetto più sobrio ed elegante.

Impossibile dimenticare, inoltre, i capelli lunghissimi che invece ha mostrato sul red carpet dei Latin Billboard Awards nel 2018! In quel caso si trattava di extensions bionde lunghe più di un metro che tutto il popolo femminile non poteva che invidiare.

La cantante, quindi, adora cambiare look ma stando alle sue dichiarazioni si sente più sexy quando ha una chioma riccia e la pelle abbronzata. Inoltre continua a farsi influenzare dalle tendenza in voga nel quartiere da cui proviene: “Tutto ciò che riguarda la crescita nel Bronx mi ha influenzato ed è ancora con me oggi. Amo ancora la coda di cavallo che è molto caratteristica dello stile portoricano nel Bronx“.