Jennifer Lopez: i momenti migliori dello show al Super Bowl

È stato uno spettacolo senza precedenti quello offerto da Jennifer Lopez e Shakira durante l’half time del Super Bowl di domenica. In particolare l’artista di origini portoricane è stata protagonista di uno show incredibile, all’interno di un set in cui era ricostruito un edificio in miniatura.

Bardata di una calzamaglia in pelle nera, che poco lasciava all’immaginazione, la splendida 50enne ha iniziato la propria parte dello show con la sua hit del 2002, Jenny from the Block, gridando orgogliosamente: “Siamo del Bronx, New York!”.

Successivamente la cantante ha mostrato tutte le sue abilità di pole dancer acquisite girando Le ragazze di Wall Street piroettando sensuale su un palo, assistita da una folla di uomini coperti da lacci e pantaloni bianchi (forse un richiamo al celeberrimo costume indossato da Milla Jovovich in Il Quinto Elemento?). Il balletto ispirato alle cheerleader ha visto spesso la cantante alzata in aria, proprio come una majorette.

Cambio d’abito bianco e quindi sostituzione dei ballerini con un gruppo di danzatrici vestite di pelle nera per la canzone Ain’t It Funny: a un certo punto J Lo, che ha sempre indossato Versace, è stata munita di bastone luccicante e lo usato per esibirsi nella sua famosa danza del bastone durante Get Right.