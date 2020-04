Jennifer Lopez annulla il matrimonio a causa del Coronavirus

Come tutte le grandi catastrofi, anche il Coronavirus sta sconvolgendo la vita quotidiana e gli appuntamenti più importanti delle persone. Tra le celebrità coinvolte troviamo anche Jennifer Lopez, che ha dovuto cancellare il proprio matrimonio con Alex Rodriguez.

La cantante – attrice sarebbe dovuta convolare a giuste nozze con il fidanzato nel corso di quest’anno. La data della cerimonia era però stata tenuta riservata, per garantirsi un po’ di privacy, ma proprio in queste ore la star 50enne ha ammesso che il lieto evento era previsto a giorni. La confessione è avvenuta durante lo show di Ellen DeGeneres, di cui era ospite.

La coppia al momento non sa quando potrà rimettere in piedi la cerimonia: “Onestamente non so quando potrà avvenire, sia per quanto riguarda le date che per l’organizzazione in generale“. Tuttavia la popstar ha voluto confermare con una certa combattività che si tratterà di un rinvio di un paio di mesi.

Spiegando la situazione la Lopez ha dichiarato che “siamo in un momento d’attesa come si trova tutto il resto del mondo. È qualcosa per cui dovremo aspettare un paio di mesi per capire come potrebbe dipanarsi la faccenda“.

I dettagli ovviamente non erano noti a nessuno, ma si può quantomeno ipotizzare che le nozze si sarebbero svolte in una località esotica. Alex infatti aveva confessato una volta che gli ospiti avrebbero dovuto effettuare un lungo volo per celebrare il giorno più bello della coppia. I follower di Jennifer avevano per l’appunto scovato tutta una serie di post di Instagram di spiagge bianchissime, ideali per un matrimonio al mare.

L’annuncio della cancellazione del rito è arrivato a circa un anno e mezzo di distanza da quando, durante una vacanza romantica ai Caraibi, Rodriguez si mise in ginocchio per porre la fatidica domanda alla sua amata.

Jennifer Lopez è già stata sposata una prima volta con il cameriere cubano Ojani Noa, quindi ha avuto una relazione con il rapper P. Diddy. In seguito ha sposato il ballerino Cris Judd ed è quasi convolata a nozze con Ben Affleck. L’ultimo matrimonio è stato quello con Marc Anthony, amico di lunga data.