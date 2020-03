La dedica speciale di Alex Rodriguez a Jennifer Lopez e alle figlie

In occasione della Giornata Internazionale delle Donne, Alex Rodriguez ha dedicato degli auguri speciali alle donne della sua vita.

Ieri sul suo profilo Instagram l’ex giocatore di baseball ha condiviso uno scatto in bianco in nero in cui è seduto sul divano accanto alla fidanzata Jennifer Lopez e alle tre figlie. Il ritratto dolcissimo rappresenta una famiglia allargata più unita che mai: Natasha di 15 anni ed Ella di 11 anni son figlie di Alex, mentre Emme di 12 anni è la primogenita di JLo.

Il commento a corredo della foto è un augurio speciale a tutta la parte femminile della famiglia: “Sono davvero felice di avere così tante donne favolose nella mia vita. Un enorme grazie a ogni donna di oggi, non solo perché stiamo celebrando l’ International Womens Day, ma per essere così fantastiche ogni giorno“.

Alex si è dimostrato come sempre un fidanzato ed un padre perfetto, così come la stessa popstar ha dichiarato in una recente intervista in cui ha elogiato il compagno soprattutto per la pazienza che dimostra con Max, il figlio più irrequieto tra tutti.

La grande famiglia, adesso, è più affiatata che mai tanto che i figli di entrambi sono diventati dei veri e propri fratelli di fatto. Alex e JLo, dopo aver ufficializzato l’anno scorso il fidanzamento, sono pronti a coronare il loro sogno di amore anche con il matrimonio ma per adesso non c’è nulla in programma stando alle dichiarazioni della cantante: “Se staremo insieme tutta la vita, che bisogno c’è di correre?“.