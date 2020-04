Jennifer Lopez identica alla figlia Emme in alcune foto d'archivio

Come sta accadendo sempre più spesso in questi giorni, la quarantena da Coronavirus sta portando molte persone a compiere viaggi nel proprio passato, non potendo effettuarne di simili, tramite vecchie foto e filmati d’archivio. È quanto accaduto anche a Jennifer Lopez, la quale ha pubblicato sui propri social delle foto inedite che hanno generato un certo clamore tra i suoi follower.

Si tratta infatti di scatti in bianco e nero avvenuti durante l’infanzia della cantante, che testimoniano il percorso della star dall’anonimato di giovane donna che viveva nel Bronx al successo mondiale. Ma la cosa più interessante è che queste fotografie mostrano la grandissima somiglianza tra la figlia Emme, dodicenne, e la versione giovanile della popstar.

Le fotografie inoltre ci fanno scoprire anche le varie acconciature adottate da Jennifer durante la sua adolescenza, incluso un taglio pixie prima che andasse di moda e un taglio molto più lungo, con capelli mosse e un’ampia frangia laterale.

Ricordiamo che Emme non ha preso soltanto la bellezza dalla madre, ma anche un certo talento vocale che ha esibito durante la sua performance al Super Bowl dello scorso febbraio. La ragazzina ha anche un fratello gemello, Max, nato dal matrimonio della Lopez con l’ex marito Marc Anthony.

La grande famiglia allargata composta dall’attuale fidanzato Alex Rodriguez e dalle figlie Natasha, di 15 anni, ed Ella, di 11, si è messa in isolamento nella sua grande casa a Miami. È possibile seguirne le vicissitudini sui social, dato che i membri del nucleo documentano con una certa frequenza quanto avviene tra le mura domestiche, rispondendo anche alle domande dei fan per intrattenerli.

Jennifer e Alex si sono fidanzati a marzo del 2019 e da allora i loro bambini sono andati d’amore e d’accordo. Prima del lockdown la cantante aveva confidato a Oprah Winfrey, durante l’apparizione in un suo show, quanto fosse felice per la concordia che regna tra le due famiglie.